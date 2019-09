Boateng Juve: conferme dalla Germania. Ecco lo scenario

Boateng Juve: conferme arrivano dalla Germania. Il difensore potrebbe essere il sostituto di Chiellini. Ecco le ultime novità

La Juventus, forse, non ha chiuso il suo mercato in entrata. La società bianconera, stando a quanto sostiene la Bild, avrebbe messo gli occhi su Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco e fratello di Kevin Prince, attaccante della Fiorentina.

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco, Boateng non avrebbe preso parte all’allenamento in gruppo e sarebbe assente dalla foto ufficiale di squadra. La Juventus vorrebbe prenderlo, magari inserendo nello scambio Emre Can o Mandzukic.