Boban e Maldini per la rinascita del Milan: la reazione social dei tifosi – FOTO

Dopo un’estenuante attesa il Milan ha dato l’ufficialità: Zvonimir Boban è il nuovo Chief Football Officer. Parallelamente alla nomina del croato è arrivata anche quella per Paolo Maldini, neo direttore tecnico. Due belle notizie per i tifosi milanisti che tornano a vedere un po’ di luce dopo un anno negativo. L’euforia e la felicità rossonera si è riversata sui social.

🔃Retweet se stai godendo per la coppia #Boban #Maldini ❤️Like se stai godendo lo stesso pic.twitter.com/iKoyvEzGZo

Quando avrete un dubbio, quando sarete tristi, quando diranno che smantelleremo, che il Milan non ha ambizioni, quando diranno che partiranno i big, fate una cosa: respirate forte e pensate a #Maldini e #Boban, lì alla guida del #Milan, e non per partecipare. E sorridete! pic.twitter.com/B9z6nR9SZi

