Respinto il ricorso del Boca: il Superclasico si giocherà domani sera al Santiago Bernabeu di Madrid

La finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors si giocherà a Madrid. Non c’è nessun dubbio ormai: il Tas ha respinto il ricorso del Boca, contrario la decisione della Conmebol di far disputare il match di ritorno del Superclasico nella capitale spagnola. Il tribunale amministrativo dello sport di Losanna ha dato la conferma definitiva in giornata. Il Santiago Bernabeu, dimora del Real Madrid,si prepara ad ospitare la sfida che inizierà domani sera, che purtroppo è già nella storia. Gli Xeneizes esigevano l’assegnazione a tavolino del titolo di campione a seguito dei tafferugli e dell’aggressione subita all’esterno dello stadio Monumental due settimane fa, in Argentina.