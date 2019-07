Bologna, a Casteldebole è tempo di arrivi: ecco i due giocatori che tra ggi e domani arriveranno al centro sportivo

Nel centro sportivo del Bologna a Casteldebole si attendono due giocatori nominati da tempo. Si tratta degli olandesi Jerdy Schouten, ex Excelsior, e Stefano Denswil. Il centrale potrebbe essere ufficializzato già questa sera a fine giornata.

Diversa la situazione per il giocatore del Bruges, che non sarebbe, per ora, arrivato al centro sportivo. La preparazione per il ritiro di Castelrotto dell’ 11-20 luglio è in fermento.