Anche il Genoa sta provando a ingaggiare il centrocampista brasiliano Gerson. Il Bologna però rimane favorito

Il Bologna rimane in pole per Gerson. Il centrocampista di proprietà della Roma, reduce da una stagione in prestito alla Fiorentina, lascerà nuovamente la Capitale e potrebbe rimanere in Italia.

Secondo La Repubblica, in questo momento è sfida a due per il brasiliano classe ’97: sulle sue tracce ci sono Bologna e Genoa: gli emiliani rimangono in vantaggio sul Grifone.