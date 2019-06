Calciomercato Bologna: caccia alla prima punta, i nomi sul tavolo

Sabatini e Bigon sono al lavoro per una prima punta centrale da regalare a Mihajlovic: ecco i nomi sul tavolo del Bologna

È caccia aperta in casa Bologna per una prima punta centrale. Il parco attaccanti della prossima stagione è pressoché fatto: Orsolini, Santander, Sansone, Soriano. Sul mercato ci finisce Mattia Destro in cerca di maggiore continuità. Manca, appunto, un nuovo numero 9.

Come racconta il Corriere dello Sport, sul tavolo di Sabatini e Bigon ci sono tanti nomi. In pole c’è Inglese ma il Napoli, per ora, spara altissimo. Ecco quindi che spuntano le alternative: da Zaza a Sanabria fino al giovane Kouamè che prima punta non è. Da questo mazzo dovrebbe uscire il nuovo attaccante dei felsinei.