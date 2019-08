Bologna, cessione in arrivo: c’è l’accordo per l’addio di Nagy

Il Bologna passa alle cessioni. Il club rossoblù pensa alla cessione di Adam Nagy: c’è l’intesa con il Bristol City

Futuro lontano da Bologna per Adam Nagy. Il centrocampista centrale ungherese è destinato a lasciare il club rossoblù. Secondo Sky Sport, è fatta per il suo trasferimento in Inghilterra.

Nagy lascia il Bologna per il Bristol City a titolo definitivo, per una cifra complessiva di 2.5 milioni di euro. Nella mattinata del 7 agosto le visite mediche. Nagy andrà a giocare in Championship, la B inglese.