Bologna-Chievo: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Bologna-Chievo, 31ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il Bologna di Mihajlovic è pronto ad ospitare il Chievo di Di Carlo in occasione del posticipo della 31esima giornata di campionato Serie A. Entrambe le compagine arrivano da una sconfitta e sono quindi chiamate entrambe a reagire, con la speranza di conquistare punti preziosi per la lotta salvezza. Per gli emiliani una vittoria stasera significherebbe sorpassare l’Empoli e uscire, almeno temporaneamente, dalla zona retrocessione. Il Chievo, dal suo canto, ultimo con 11 punti, deve cercare di ritardare il più possibile la sentenza matematica della discesa in serie B.

Bologna-Chievo 0-0: tabellino

Bologna-Chievo: diretta live e sintesi

Bologna-Chievo: formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

CHIEVO (4-3-3): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Kiyine, N. Rigoni, Dioussé; Vignato, Stepinski, Lleris. All. Di Carlo

Bologna-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Bologna-Chievo: precedenti del match

La partita tra Bologna e Chievo, in programma lunedì 8 aprile alle ore 20.30 in occasione della 31esima giornata di campionato Serie A, sarà la sfida numero 28 in serie A tra le due compagini. Bologna e Chievo si sono anche affrontate in Serie B nella stagione 2007/08, con 10 pareggi, 9 vittorie per il Chievo e 8 per il Bologna.

Bologna-Chievo: l’arbitro del match

Sarà il signor Pairetto di Nichelino a dirigere il match tra Bologna-Chievo, in programma lunedì 8 aprile. Sarà assistito da Schenone e Valeriani, con IV uomo Ghersini e addetti VAR Mariani e Di Vuolo.

Bologna-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Bologna-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.