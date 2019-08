Il Bologna lavora per il colpo Gary Medel. Contatti in corso con il Besiktas: il Pitbull è la prima scelta per la mediana rossoblù

Il Bologna tenta il colpo a centrocampo. Il club rossoblù si avvicina a Gary Medel, centrocampista cileno 32enne, ex Inter, attualmente al Besiktas.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Bologna ha già avviato i contatti per il ritorno in Italia del cileno. Il giocatore milita attualmente nel Besiktas. Ore decisive per il suo acquisto: contatti in corso. E’ il Pitbull la prima scelta per il centrocampo di Mihajlovic.