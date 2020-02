Conferenza stampa De Leo: «Domani tante assenze? Mai utilizzato alibi»

Conferenza stampa De Leo, ecco le parole dell’assistente di Sinisa Mihajlovic prima del match contro l’Udinese

Emilio De Leo, assistente di Sinisa Mihajlovic, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Udinese. Ecco le sue parole sul prossimo impegno di campionato dei felsinei: «Personalmente non mi è mai capitato di avere così tante assenze. Sappiamo che l’Udinese verrà a giocare la gara con la solita determinazione e la solita aggressività. Non abbiamo mai utilizzato alibi».

TATTICA – «Non abbiamo la necessità di effettuare grandi modifiche. Skov Olsen giocherà? Non ho mai dato la formazione, non lo farò nemmeno oggi».

UDINESE – «I friulani sono molto più fisici, forse un po’ meno esperti rispetto al Genoa. Il sistema di gioco è simile, sono bravi a compattarsi e a ripartire, hanno grandi doti. Skov Olsen? Dai giocatori di qualità ci si aspetta sempre una crescita. Non è facile per lui, ha la concorrenza di Orsolini».