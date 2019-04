Bologna, Destro insulta Mihajlovic? Giallo sulla sua esultanza – VIDEO

Dopo il gol vittoria sul Sassuolo, l’attaccante del Bologna, Mattia Destro, avrebbe insultato Mihajlovic: giallo sulla sua esultanza – VIDEO

Mattia Destro è stato l’uomo partita di Bologna–Sassuolo. Il centravanti dei felsinei ha infatti trovato il gol vittoria contro i neroverdi all’ultimo respiro, quando il match era bloccato sull’1-1 fino al 96’. Il suo colpo di testa vincente ha fatto esplodere il Dall’Ara e tutta la panchina dei rossoblù.

Allo stesso modo, Destro non è stato da meno e, dopo essersi tolto la maglia, si è diretto verso i suoi compagni di squadra per festeggiare. Tuttavia, è scoppiato il caso sulla sua esultanza. L’attaccante avrebbe infatti urlato più volte: «pezzo di merda, pezzo di merda» verso la panchina del Bologna. Gli insulti sono indirizzati a Sinisa Mihajlovic? Non si capisce con esattezza se le parole siano dirette al serbo. Rimane perciò il giallo.