Bologna, Dijks in conferenza: «Giocheremo per Mihajlovic. Spero torni presto»

Bologna, il difensore Dijks parla in conferenza stampa dal ritiro: «Il club mi fa sentire importante. Mihajlovic? Spero torni presto»

Mitchell Dijks, difensore del Bologna, ha parlato in conferenza direttamente dal ritiro rossoblù a Castelrotto. Le sue parole:

«Il club mi sta facendo sentire un giocatore importante, in questo momento posso dire di essere un punto di riferimento per questa squadra. Alcune squadre hanno contattato il mio agente ma io sto bene qui. Ho ribadito la mia intenzione di voler rimanere a Bologna, sono molto carico per la prossima stagione». Non manca un pensiero verso Sinisa Mihajlovic: «Tre giorni fa abbiamo fatto una videochiamata con il mister, è stato un momento molto difficile. Dobbiamo stare uniti e giocare per lui, spero torni presto».