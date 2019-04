Il Bologna vede la salvezza: in casa mai così bene dal 2002

Il Bologna vince contro l’Empoli e si avvicina alla quota salvezza: tra le mura di casa non ha mai fatto così bene dal 2002

Dopo l’iniziale gol di Pajac, il Bologna si riprende e stende i toscani per 3-1. I felsinei vincono così lo scontro diretto per la salvezza contro l’Empoli che rimane terzultimo in classifica. A 4 giornate dal termine, sono ben 8 i punti di distacco tra le due e al Bologna manca davvero poco per confermare la sua presenza anche nella prossima stagione di Serie A.

Il Bologna è riuscito nell’impresa di vincere ben 5 partite di fila in casa, per altro facendo quasi sempre più di 2 gol. Agli emiliani non capitava dal 2002 di fare così bene tra le mura di casa in Serie A.