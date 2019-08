Il Bologna ha chiuso l’accordo con il Besiktas per il ritorno in Italia di Gary Medel. Tutto fatto tra club e giocatore

Gary Medel torna in Italia. Il centrocampista cileno ha raggiunto l’intesa con il Bologna e ha salutato il Besiktas. Secondo Sky Sport, il giocatore ex Inter sarà in Italia oggi per le visite mediche.

Medel dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per il terzo a circa 1.5 milioni di euro. Al Besiktas dovrebbero andare invece 2 milioni per il cartellino. Cifre ufficiose e non ufficiali.