Bologna, Fenucci non si nasconde: «Il nostro obiettivo è l’Europa»

Bologna, Fenucci non si nasconde: l’amministratore delegato del club parla dell’obiettivo stagionale, ovvero l’Europa

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, non si nasconde. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport svela l’obiettivo stagionale: «Europa? L’obiettivo è quello, anche se è difficile prevedere quando ci arriveremo».

«La volontà è di arrivare in Europa anche in vista di una modifica dei format delle competizioni Uefa, destinate ad aver maggior peso». Il Bologna vive una stagione particolare, ma Mihajlovic è tornato per rendere l’obiettivo il più concreto possibile.