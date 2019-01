Bologna-Frosinone: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Bologna-Frosinone, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Sfida salvezza tra Bologna e Frosinone che si ritrovano di fronte per la 21 giornata del campionato, la seconda del girone di ritorno. Gara molto importante per entrambe le compagini che si ritrovano in piena zona rossa: Bologna al 17° posto a quota 14 a più 4 dal Frosinone penultimo e a meno 3 dalla zona salvezza. Le due società sono, dunque, a caccia di punti per provare a risalire la classifica e centrare l’obiettivo salvezza. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Bologna-Frosinone.

Bologna-Frosinone: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 15

Bologna-Frosinone: formazioni ufficiali

Bologna-Frosinone: probabili formazioni e pre-partita

Il Bologna si trova a quota 14 punti al terzultimo posto della classifica dopo 20 turni di campionato. Gli emiliani puntano alla permanenza nella massima serie, ma per ottenerla dovranno cercare di trovare al più presto punti e non allontanarsi troppo dalla zona salvezza, attualmente distante 3 lunghezze. Contro il Frosinone è a tutti gli effetti uno scontro salvezza dato che i Ciociari sono un gradino più sotto in classifica a meno 4. Inzaghi, dunque, dovrà mandare in campo la migliore formazione a disposizione per conquistare i tre punti. Nel consueto 4-3-3 il tecnico confermerà quasi per intero la formazione che nello scorso turno ha pareggiato contro la Spal. In porta ci sarà Skorupski, mentre la linea difensiva sarà composta da Calabresi, Danilo, Helander e Dijks. A centrocampo ci saranno Poli, Pulgar e Soriano. Il tridente offensivo sarà formato da Sansone, Santander e Palacio. Anche il tecnico Baroni dovrebbe confermare gran parte dell’undici sceso in campo nello scorso turno di campionato. Nel 3-5-2 ci saranno Goldaniga, Salamon e Capuano davanti al portiere Sportiello. A centrocampo centralmente ci saranno Chibsah, Viviani e Maiello e Ghiglione e Beghetto sulle corsi laterali. Il reparto offensivo sarà affidato alla coppia Campbell- Ciano.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, De Maio, Mbaye, Gonzalez, Mattiello, Nagy, Krejci, Svanberg, Donsah, Okwonkwo, Orsolini, Destro. Allenatore: Inzaghi

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Ghiglione, Chibsah, Viviani, Maiello, Beghetto; Campbell, Ciano. A disposizione: Iacobucci, Krajnc, S. Simic, Molinaro, Ariaudo, Valzania, Sammarco, Gori, Cassata, Paganini, Matarese, Pinamonti, Ciofani. Allenatore: Baroni

Bologna-Frosinone: i precedenti dell’incontro

Nella massima serie le due società si sono affrontate solo 3 volte sino ad oggi ed il bilancio è di 1 vittoria per il Bologna, 1 per il Frosinone ed 1 pareggio. In casa rossoblu, l’unico incontro tra le due compagini nella massima serie risale al 20 settembre 2015, conclusosi 1-0 in favore dei padroni di casa grazie alla rete di Mounier.

Bologna-Frosinone Streaming: dove vederla in tv

