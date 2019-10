Bologna, i medici danno l’ok: Mihajlovic sarà in panchina

Sinisa Mihajlovic oggi siederà in panchina in vista della gara tra Bologna e Lazio in programma alle 15.00

La conferma è arrivata. L’ok dei medici c’è. Sinisa Mihajlovic questo pomeriggio sarà al Dall’Ara, in panchina a guidare il suo Bologna contro la Lazio.

Si attendeva solo l’ufficialità che è arrivata in questi minuti.Terzo ritorno in panchina per il mister che già nella prima contro il Bologna, e poi nella seconda contro la Spal, aveva ricevuto il lasciapassare per stare vicino ai suoi ragazzi.