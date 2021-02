Bologna, i tifosi rompono con Mihajlovic: monta la protesta. Il motivo

Clima tesissimo in casa Bologna: monta la protesta dei tifosi rossoblù dopo un video di Mihajlovic che prende in giro alcuni di loro

È rottura tra i tifosi del Bologna e Sinisa Mihajlovic dopo che quest’ultimo in un video che sta circolando tra i tifosi dà la netta impressione di sbeffeggiare gli stessi che avevano promosso una fiaccolata per incitare la squadra due ore ore prima della partita poi pareggiata col Benevento.

E oltre alle battute del tecnico non è piaciuto nemmeno l’atteggiamento della squadra, lontana, fredda di fronte alla calorosa manifestazione dei tanti tifosi presenti, oltretutto in un pomeriggio climaticamente gelido.

Alcuni gruppi ultras stanno decidendo se andare nelle prossime ore a Casteldebole per farsi sentire, intanto lunedì notte poco prima delle 22 hanno sistemato davanti al centro tecnico un nuovo striscione, dopo quello molto duro esposto domenica sera allo stadio. In pratica si sancisce la rottura, almeno momentanea, con la squadra. «Da oggi rispetto solo per la maglia. Da noi sostegno e pazienza, da voi risate e indifferenza».