Bologna, il punto verso l’Inter: ecco quando tornano Tomiyasu e Barrow

Il Bologna attende il rientro in Italia di Takehiro Tomiyasu e Musa Barrow dagli impegni con le rispettive i nazionali. I dettagli

Il pericoli infortuni è stato scampato ed ora il Bologna attende il rientro in Italia di Takehiro Tomiyasu e Musa Barrow dagli impegni con le rispettive i nazionali.

I due giocatori, come riferisce Corriere Bologna, torneranno in città in serata ma si alleneranno a Casteldebole solo domani. Di fatto la prima seduta a ranghi completi in vista di Bologna-Inter sarà solo venerdì, nell’immediata vigilia del match.