Bologna, chi è Jerdy Schouten: il centrocampista strappato all’Ajax

Calciomercato Bologna, preso anche Schouten dall’Excelsior: ecco chi è il centrocampista olandese che piaceva all’Ajax

Il Bologna non si ferma e dall’Olanda arriva un nuovo rinforzo per Sinisa Mihajlovic. Si tratta di Jerdy Schouten, centrocampista classe 1997 in forze all’Excelsior. Per Schouten, la scorsa è stata la prima stagione da protagonista nel massimo campionato olandese: con 33 presenze e una rete.

Pur non essendo nel giro della nazionale olandese, si tratta di un prospetto, che Ajax e Feyenoord seguivano da tempo e che in passato era stato accostato al Napoli.