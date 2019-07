Bologna, inizia la nuova stagione. Con Mihajlovic dall’inizio per la continuità

Bologna, ieri il raduno a Casteldebole per iniziare la nuova stagione. Con Mihajlovic in panchina dall’inizio si proverà a dare continuità

Il Bologna si è radunato per dar via alla nuova stagione, con anche un discreto seguito dei tifosi. Primissimo allenamento sotto il sole cocente di Casteldebole per i ragazzi di Sinisa Mihajlovic. Che, finalmente, avrà l’opportunità di iniziare dal primo momento l’annata con i rossoblù. Al tecnico si deve tanto, è riuscito a far salvare una squadra che con Inzaghi sembrava destinata al tracollo totale.

L’obiettivo, adesso, è dare continuità a un percorso iniziato a fine gennaio con i felsinei. Innanzitutto può contare su alcuni volti nuovi come Bani e Schouten, e inoltre conosce già al meglio l’ambiente. Il lavoro, subito intenso, è volto ad arrivare al meglio all’inizio del campionato, il cui obiettivo rimane una salvezza tranquilla. Con Mihajlovic dal primo momento si può.