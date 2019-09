Bologna, la lista per il campionato 2019/2020: tanti stranieri

Ecco la lista ufficiale del Bologna per il prossimo campionato di Serie A. Tanti gli stranieri in rosa per i rossoblù

Il Bologna, come tutte le formazioni di A, ha presentato la rosa ufficiale per la stagione in corso. A torneo in corso è sempre possibile inserire Under 22.



Bologna 2019-2020, 17 giocatori + 5 Under 22

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Mattia Bani, Roberto Soriano, Andrea Poli, Ibrahima Mbaye, Mattia Destro

Altri elementi della rosa: Lukasz Skorupski, Angelo Da Costa, Stefano Denswil, Danilo, Nehuen Paz, Mitchell Dijks, Blerim Dzemaili, Nicola Sansone, Ladislav Krejci, Federico Santander, Rodrigo Palacio, Gary Medel

Under 22: Takehiro Tomiyasu, Mattias Svanberg, Jerdy Schouten, Riccardo Orsolini, Andreas Skov Olsen