L’agente di Orsolini: «Resta a Bologna insieme a Mihajlovic»

L’agente di Orsolini conferma: nessun pericolo, anche in caso di offerte top dopo l’Europeo, il giocatore resterà al Bologna

Riccardo Orsolini rimarrà al Bologna anche in caso di offerte importanti: parola dell’agente Donato Di Campli.

Ecco le sue dichiarazioni a viaemilianews.com:«Riccardo ha sempre voluto Bologna ed eravamo tutti convinti da tempo che la soluzione migliore fosse restare qui con Mihajlovic e con questa società che ha creduto in lui. Rischio di sirene dopo l’Europeo da protagonista? Non c’è nessun pericolo che vada via, rimarrà a Bologna».