Bologna, le grandi doti aeree di Federico Santander

Federico Santander potrebbe lasciare Bologna. Sarebbe dura rinunciare alla sua pericolosità negli stacchi aerei

Il futuro di Santander a Bologna è in bilico. Il sudamericano ha fatto una stagione positiva, in cui si è rivelato prezioso sia in zona gol che per le sue qualità aeree nella risalita, visto che i compagni spesso cercavano velocemente di lanciare verso l’attaccante del Paraguay.

Oltre alle sue grandi doti spalle alla porta, Santander è letale nel raccogliere i cross dei compagni: è il primo attaccante della Serie A per tiri di testa ogni 90′, ben 1.5. Insomma, meglio avere una risorsa come lui al centro dell’area quando si va al cross.