Bologna: Mbaye e la asimmetria dei rossoblu

Il Bologna adotta uno schieramento particolare in fase di possesso, con Mbaye dà asimmetria tattica ai felsinei

Per quanto nominalmente il Bologna giochi col 4231, in fase di possesso si vede qualcosa di diverso. Un terzino resta bloccato, mentre l’altro si alza molto per dare ampiezza a sinistra.

Cioè è ovviamente avvenuto anche contro l’Inter. Si vede bene nella slide sopra. Mbaye di fatto è il terzo centrale del Bologna, mentre Krejci va in avanti per coprire la fascia. Da notare la posizione di Sansone, teoricamente ala sinistra che però in realtà entra molto dentro al campo.