Bologna, Mbaye è il terzo centrale nella difesa di Mihajlovic

Il Bologna in avvio di azione adotta una difesa a 3. Mbaye non fa quindi l’esterno, bensì il terzo centrale a destra.

La struttura tattica del Bologna, una delle squadre migliori del girone di ritorno, è degna di analisi. Per quanto le grafiche diano sempre una difesa a 4, in fase di impostazione la linea felsinea è a 3.

Per esempio contro la Lazio: Mbaye fa il terzo a destra, Danilo in mezzo a Lyanco sul centro-sinistra. Dijks è molto più alto per dare ampiezza a sinistra (a destra la dà Orsolini). Soriano è invece tra le linee.