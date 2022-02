Bologna, Mihajlovic: «In settimana abbiamo ritrovato entusiasmo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro lo Spezia. Le sue parole:

VITTORIA – «Non pesa la parola vincere, se vogliamo continuare a raggiungere il nostro obiettivo prima si comincia a vincere meglio è. Sappiamo che affrontiamo una squadra che sta facendo bene. In settimana abbiamo ritrovato un po’ di entusiasmo»

TRIDENTE – «Non so se ci saranno tre attaccanti, abbiamo anche più di tre giocatori offensivi. Quando si cambia non deve essere un fallimento, ma vogliamo migliorare e per questo mettiamo i giocatori dove possono esprimere al meglio».