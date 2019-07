Conferenza Mihajlovic: «Ho la leucemia: ma vincerò anche questa sfida»

Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa dal ritiro dei felsinei da Casteldebole svela i motivi

Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa insieme a Bigon e Sabatini dal ritiro del Bologna di Casteldebole svela il grave problema di salute.

Ecco le parole dell’allenatore serbo: «Ho chiesto riservatezza. Voglio essere il primo a dire come stanno le cose. Purtroppo e per fortuna, ho fatto degli esami. Ci sono alcune anomalie che non avevo quattro mesi fa. Ho avuto i risultati. Ho una leucemia. Stata una bella botta. La malattia è in fase acuta. Ma si può attaccare. Rispetto la malattia, ma la vincerò. Io gioco sempre per vincere: non mi difendo e come dico sempre ai miei giocatori. Userò la tattica come faccio a calcio. Vincerò questa sfida per me e la mia famiglia».

Il tecnico ha poi proseguito: «Posso vincere questa sfida. Ma ho bisogno di aiuto: da amici fino alla famiglia. Ho pianto molto. Per il supporto. Ma non devo fare pena a nessuno. io sto bene. Sono apposto».

Mihajlovic ha voluto lanciare anche un appello alla prevenzione: «Fortunatamente, ho scoperto in tempo la malattia. E ora possoa attaccarla. Voglio mandare un segnale: fate dei controlli. Perchè può succedere a tutti. La vita può cambiare. Tutto. Meglio prevenire. Se arriva tardi, succede e non si è più in tempo. L’ho detto anche ai ragazzi».