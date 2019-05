Bologna, Mihajlovic: la flessibilità tattica dei felsinei

Il Bologna grazie a Mihajlovic ha avuto una grande seconda parte di stagione. Vediamo come il tecnico serbo ha arricchito tatticamente gli emiliani

Sinisa Mihajlovic ha arricchito le soluzioni tattiche del Bologna. I felsinei sono una squadra che si può definire asimmetrica: difendono con una disposizione tattica, attaccano con un’altra.

Se in fase di non possesso il Bologna si difende a 4, con la palla i ragazzi di Mihajlovic cambiano disegno. Come nella slide sopra, si forma infatti una difesa a 3 con Mbaye terzo centrale. Fondamentale anche il ruolo di Pulgar davanti alla retroguardia nel rombo arretrato.