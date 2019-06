Calciomercato Bologna, Bigon e Sabatini a lavoro per regalare a Mihajlovic la spalla di Pulgar: tutti i nomi

Il 4-2-3-1 del Bologna di Mihajlovic ha una certezza: Erick Pulgar. L’allenatore serbo si augura che il cileno rimanga anche per la prossima stagione. La volontà infatti è costruire il centrocampo del futuro proprio attorno al numero 5 dei felsinei.

Il dubbio, semmai, è su chi farà da spalla a Pulgar. Secondo la ricostruzione de Il Corriere dello Sport, Sabatini e Bigon sono a lavoro per sciogliere questo rebus e regalare a Mihajlovic l’ultimo tassello per la mediana. In lista, i nomi fatti quattro: Gerson (Fiorentina), Obiang (West Ham), Duncan (Sassuolo) e Sow (Young Boys).