Bologna, Mihajlovic e il rilancio di Destro: missione compiuta o fallita?

Bologna, non solo la salvezza: la sfida di Mihajlovic era il rilancio di Destro. Missione compiuta o fallita?

All’arrivo sulla panchina del Bologna, Mihajlovic si era così espresso su Destro: «per me è incredibile che un giocatore con le sue qualità non riesca a giocare. Gli ho detto ciò che mi hanno riferito su di lui. Nel mio modo di vedere il calcio lui sarebbe ideale». L’obiettivo? Il suo rilancio.

Nella prima parte di stagione, con Pippo Inzaghi, Destro ha giocato per un totale di 190 minuti (in 20 partite), senza riuscire ad entrare nel tabellino dei marcatori. Con l’approdo di Sinisa, è tutta un’altra musica: Destro, nelle 18 partite rimanenti, colleziona 300 minuti, segna 4 gol e realizza un assist. Il bottino sarebbe potuto essere più sostanzioso se non avesse avuto anche qualche guaio muscolare di troppo che lo ha tenuto fermo ai box per 10 partite. Insomma, un’altra missione compiuta per Mihajlovic.