Programmato l’incontro Mihajlovic-Saputo a Bologna: ecco quando sapremo tutta la verità sul futuro dell’allenatore serbo

Non è una novità che a Bologna la volontà sia quella di trattenere Sinisa Mihajlovic. Per questo motivo è iniziata la “5 giorni di Joey Saputo”: il patron rossoblù seguirà i felsinei in questo weekend per poi ritornare in Canada. Con un Mihajlovic che spera nel «completamento del capolavoro» con un decimo posto.

Più che a questo, le speranze dei tifosi del Bologna sono riposte nell’incontro di domenica tra Saputo e Mihajlovic: dove verranno fatte le dovute valutazioni con Fenucci, Bigon e Di Vaio. Ai comuni mortali, la conferenza stampa di lunedì svelerà se la prossima stagione avremo un Bologna con o senza Sinisa.