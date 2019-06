Pedro Obiang potrebbe essere il nuovo colpo di mercato del Bologna. Il centrocampista potrebbe tornare in Italia

Pedro Obiang ancora in Serie A? Il centrocampista ex Sampdoria potrebbe andare via dal West Ham per firmare con il Bologna. I rossoblù sono da tempo sulle sue tracce.

Secondo Sportitalia, il giocatore sarebbe il profilo giusto per il centrocampo di Mihajlovic, un innesto di qualità e quantità. Primi contatti in corso tra il club felsineo e il centrocampista.