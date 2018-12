Romagnoli striglia il Milan: «Prestazione non buona»

Bologna-Milan è terminata 0-0, Alessio Romagnoli non è soddisfatto: ecco le parole del capitano rossonero nel post-gara

Bologna-Milan è finita 0-0, un pari che scontenta tutti quello del Dall’Ara. Il Milan non riesce a superare il momento no dopo l’eliminazione in Europa League, ecco l’analisi di Alessio Romagnoli: «Abbiamo disputato una partita non buonissima, davanti non c’era tanto movimento per colpa di tutti». Continua il capitano rossonero ai microfoni di Sky Sport: «E’ un peccato, dovevamo fare una buona prestazione ma ci rifaremo sabato: dobbiamo dare tutti noi stessi, giochiamo una partita a settimana e vogliamo arrivare fino in fondo».