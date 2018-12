Bologna-Milan highlights e gol: le azioni salienti della sfida – VIDEO

Bologna-Milan highlights e gol: le azioni salienti della gara valida per la 16ª giornata della Serie A 2018/2019

La 16ª giornata di Serie A si chiude di martedì con il posticipo tra Bologna e Milan. La squadra di casa è alla ricerca di punti fondamentali per rialzarsi in classifica dove si trova attualmente in zona retrocessione a meno due dalla salvezza. Inoltre il tecnico rossoblu Inzaghi potrebbe giocarsi il proprio futuro sulla panchina emiliana contro il suo passato rossonero. La panchina dell’ex centravanti è in bilico ormai da settimane dato che la vittoria in casa Bologna manca dal 30 settembre. Il Milan, invece, al quarto posto proverà a ridurre nuovamente il distacco dai cugini nerazzurri a più sei lunghezze.

L’arbitro designato per la sfida è Fabio Maresca della sezione di Napoli coadiuvato da Manganelli e Carbone e dal quarto uomo Fabbri. Gli addetti al VAR saranno pValeri e Meli. Ecco gli highlights di Bologna-Milan: