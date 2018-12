Marocchi boccia Higuain: «Troppo banale e scontato»

Gonzalo Higuain deludente in Bologna-Milan, Marocchi boccia la prova del Pipita: ecco le sue parole a Sky Sport

Altra prova incolore per Gonzalo Higuain. Bologna-Milan è terminata 0-0, con il Pipita che non è riuscito a lasciare il segno nonostante un finale in crescendo.Intervenuto a Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha bocciato su tutta la linea la prestazione dell’ex Juventus: «E’ stato troppo banale e scontato: era il calciatore con maggiore qualità in campo ma ha perso troppi duelli». Prosegue l’opinionista: «Non gli si chiedeva solo di lottare, ma doveva incidere di più: non lo ha fatto per tutti e novanta i minuti». Periodo no per il numero 9 rossonero…