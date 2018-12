Bologna-Milan, rischio rinvio per neve? Dall’Ara al gelo ma si gioca

Freddo e gelo per Bologna-Milan. Al Dall’Ara grande freddo ma la gara, stando alle previsioni, si dovrebbe giocare

Il Bologna scenderà in campo questa sera, alle 20.30, per sfidare il Milan nel posticipo della 16esima giornata di Serie A. Freddo, tanto freddo, nel capoluogo emiliano, complice una fitta nevicata: sul territorio bolognese nelle scorse ore erano scesi dai 5 ai 10 centimetri di neve, dato che aveva portato a monitorare la situazione in vista della sfida del Dall’Ara. Bologna-Milan però non appare a rischio. Al Dall’Ara ci saranno -2 gradi al fischio d’inizio della sfida (questa la temperatura prevista questa sera a Bologna alle 20.30) ma, secondo Sky Sport, non è in dubbio il regolare svolgimento della sfida.

Una gara importante per le ambizioni europee del Milan, una sfida importante per la salvezza del Bologna e per la panchina di Pippo Inzaghi che in caso di sconfitta rischia seriamente l’esonero. La partita del Dall’Ara non è a rischio rinvio e si giocherà regolarmente, su un terreno di gioco già protetto nella giornata di ieri dai teloni. Nelle prossime ore verranno completate le operazioni di pulizia di vie di fuga, degli spalti, dei percorsi di accesso allo stadio, già avviato nella serata di ieri. Tanto freddo ma nessun rinvio: Bologna-Milan si gioca.