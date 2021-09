Bologna, novità Mihajlovic: la difesa a tre per la scossa

Per dare una scossa alla squadra, Sinisa Mihajlovic potrebbe apportare un cambio di modulo passando alla difesa a tre

Il Bologna, dopo la sconfitta contro l’Empoli, è in ritiro e Sinisa Mihajlovic studia il modo per ritornare alla vittoria dopo un inizio di campionato che era sembrato positivo. E l’allenatore rossoblù avrebbe in mente un cambio di modulo, già per il match di domenica contro la Lazio, per dare la scossa alla squadra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Mihajlovic starebbe pensando di passare a una difesa a tre; schierando Medel, Soumaoro e Theate dietro e alzando la posizione di De Silvestri, a destra, e uno tra Hickey e Dijks a sinistra.