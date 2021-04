Bologna, oggi gli esami per De Silvestri: verso il forfait contro lo Spezia

Giornata di riposo per il Bologna ma comunque cruciale per Sinisa Mihajlovic in vista dell’impegno contro lo Spezia

Lorenzo De Silvestri, uscito per infortunio contro la Roma, oggi sosterrà gli esami strumentali che stabiliranno l’esatta entità del guaio muscolare accusato alla coscia sinistra ma secondo Corriere dello Sport è più che probabile che il terzino domenica pomeriggio non ci sarà.