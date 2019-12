Bologna, Orsolini: «Mihajlovic è una persona speciale, mi sta lanciando»

Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la bella doppietta segnata contro il Lecce. Le sue parole

GOL – «Il gol? Da fenomeno mi sembra esagerato. Per me oggi è stata una partita molto positiva. Sono contento sia finita così anche se nel finale abbiamo rischiato qualcosa».

MIHAJLOVIC – «E’ normale che mi bacchetti perchè quando un giocatore non attraversa un periodo di forma smagliante, come accaduto anche a me in certe partite, non ci fa avere cali di tensione. Sa dove punzecchiarmi, usa il bastone e la carota. Sono contento di come mi gestisce, io con lui ho un rapporto speciale. Poi col fatto della malattia mi sono legato ancora di più a lui. E’ una persona speciale, è lui che mi sta lanciando»