Palacio si gode il trionfo del Bologna sul Napoli e la conclusione di una stagione incredibile. Ecco le parole dell’argentino

Rodrigo Palacio può festeggiare la salvezza del Bologna e il momentaneo decimo posto.

Ecco le sue parole ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul Napoli:«Questa salvezza è meritata. Futuro? Non so se resto, vediamo se trovo un accordo con la società, li incontrerò nei prossimi giorni. Non mi taglierò la “trenza” per la salvezza, lo farò quando lascerò il calcio».