Palacio esulta: «Abbiamo vinto contro una squadra che gioca bene»

Rodrigo Palacio ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la bella vittoria del Bologna contro l’Atalanta grazie ad una rete sua e una di Poli. Le parole dell’argentino.

STATO DI FORMA – «Sto bene, mi alleno molto per stare così. Sono contento per la vittoria, abbiamo vinto contro una squadra che gioca bene e ti mette in difficoltà»

PARTITA – «Dovevamo partire così sennò non vinci. Dovevamo entrare così in campo ed attaccare dal primo minuto»

FUTURO – «Vediamo quando finirà la stagione. Se starò bene continuerò»