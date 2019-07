Bologna, primo giorno per Schouten a Casteldebole: «Voglio diventare un giocatore importante»

All’ufficializzazione di ieri dell’olandese Jerdy Schouten, oggi a Casteldebole il Bologna ha presentato il giocatore in conferenza stampa. Ecco le sue parole sul calcio italiano: «Ho seguito il calcio italiano sin da quando era ragazzino, so che la storia del Bologna è ricca di successi e di scudetti».

«Bologna? Ho deciso di venire qui perché ho sentito un buon feeling con tutto l’ambiente, credo sia la città giusta per giocare a calcio e per vivere e voglio imparare in fretta l’italiano».