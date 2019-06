Bologna, Soriano può ripartire dopo la parentesi all’estero con il Villareal: cosa non ha funzionato al Toro

La scorsa estate, il Torino riuscì ad assicurarsi Soriano dal Villareal. Centrocampista offensivo che sarebbe servito a Mazzarri per incrementare la qualità della mediana del Toro. Tuttavia, nel girone di andata l’allenatore non lo ha quasi mai lanciato da titolare e quando è successo Soriano non è riuscito ad esaltarsi.

A gennaio, approda al Bologna di Mihajlovic cambiando la sua stagione. Gli emiliani raggiungono la salvezza e Soriano si rilancia da protagonista giocando 17 delle 19 partite disponibili da titolare. Soriano aveva bisogno di un progetto che credesse in lui e a Bologna ha trovato le giuste condizioni per rilanciarsi.