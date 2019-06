Bologna riparte dalle certezze: Sansone, Soriano e Mihajlovic

Il Bologna ha riscatto i due giocatori dal Villareal e confermato il tecnico: idee chiarissime in società

Il Bologna inizia già a pensare alla prossima stagione, e lo fa ufficializzando due degli uomini che hanno permesso ai rossoblù di centrare la miracolosa salvezza sotto la gestione Mihajlovic. Nicola Sansone e Roberto Soriano sono stati riscattati dal Villareal. Primi due tasselli sistemati che si vanno ad aggiungere all’altro, quello di Mihajlovic che è stato confermato da Saputo.

Idee chiarissime nella società felsinea, che non vuole ripetere un’altra stagione negativa come quella appena terminata ma anzi, cova dentro di sè ambizioni europee (come ha sostenuto lo stesso Mihajlovic). E con questa intraprendenza, non si può che sognare ad occhi aperti.