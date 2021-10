Bologna, Soriano: «Mi manca il gol. Europeo? Rispetto la scelta del ct»

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, è stato intervistato dai microfoni di DAZN: ecco le sue parole

BOLOGNA – «Mi mancano i gol, cerchiamo di difendere meglio e dobbiamo sacrificarci tutti, magari arriviamo meno lucidi in avanti».

EUROPEO – «L’ho visto da casa, ci credevo molto perché venivo da una stagione con ottimi numeri per un mediano però il calcio è fatto di scelte e ho rispettato quelle di Mancini. Ho tifato per loro come se avessi giocato».