Bologna Roma: Kolarov cruciale nella nuova disposizione di Fonseca

Fonseca ha cambiato il 4231, e la posizione di Kolarov è stata molto importante per la Roma. Contro il Bologna ha fatto la differenza

Fonseca sta cambiando molto la Roma rispetto alle precedenti partite. Se i primi 4231 erano molto simmetrici, con entrambi i terzini alti a dare ampiezza, contro il Bologna si è già visto qualcosa di molto diverso.

Come si vede nella slide sopra, c’era maggiore asimmetria. In fase di impostazione si formava una difesa a 3, con Florenzi che restava bloccato. Kolarov al contrario si alzava molto, dava ampiezza sulla stessa linea degli attaccanti, mentre a destra era Kluivert che agiva largo. Si formava quindi una sorta di 3241. La Roma ha giocato soprattutto sul lato di Kolarov, col serbo che è stata la principale fonte creativa giallorossa (3 passaggi chiave per lui).