Bologna Roma: Skorupski e le difficoltà nella costruzione

Il Bologna fatica a risalire col pallone in modo pulito, e i molti lanci di Skorupski lo confermano. I felsinei devono migliorare

Contro una Roma più compatta rispetto alle prime uscite, il Bologna ha faticato a creare molte occasioni. Il palleggio dei felsinei non ha prodotto molto, si è punto soprattutto in ripartenza e in fase di transizione.

La slide sopra mostra il 3241 del Bologna in fase di impostazione. Non ci sono spazi però per risalire palla a terra, la squadra è lunga. Per questo motivo il Bologna ha scelto di affidarsi molto al lancio lungo (Skorupski ne ha fatti 27), che evidenziano la voglia di attaccare in modo diretto. I felsinei devono però migliorare nell’attaccare difese schierate.