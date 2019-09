Bologna Roma: un test significativo per la fase difensiva di Fonseca

Quello di Bologna sarà un test probante per la Roma di Fonseca. Si vedrà a che punto è la fase difensiva dei giallorossi

Fonseca sta cercando di fare assimilare alla sua squadra i prìncipi del 442. Se nelle prime due giornati i giallorossi hanno rischiato molto, si sono visti evidenti passi avanti contro il Sassuolo, con un recupero del pallone più alto. Quello di Bologna sarà un importante test per la fase difensiva: la squadra di Mihajlovic è attualmente quella con più gol attesi in campionato.

Tra Orsolini, Sansone e Soriano i felsinei possiedono tanta creatività in avanti, con una notevole fase di rifinitura. Non sarà facile per la Roma.