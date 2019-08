Bologna, Sabatini ha in pugno Dominguez: i dettagli dell’offerta

Offerta del Bologna al Velez per Nicolas Dominguez. Dopo Medel, potrebbe arrivare un altro colpo a centrocampo

Il Bologna piazza il colpo per il futuro. Arriva Gary Medel per il presente ma la società rossoblù ha messo le mani su Nicolas Dominguez, centrocampista classe ’98 del Velez.

Secondo Sky Sport, la trattativa è in corso e ci sono buone possibilità che l’affare vada in porto. Il Bologna ha presentato un’offerta da 5 milioni con il giocatore che rimarrebbe in Argentina fino al termine della stagione 2019/2020.